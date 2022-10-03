港议员倡以快测取代核酸检测 打通连接国际障碍

香港立法会议员呼吁港府让入境旅客用快测取代核酸检测，以打通连接国际的障碍。

港府在9月26日起将入境检疫措施放宽为“0+3”（免除酒店隔离+三天医学监察），登机前48小时核酸检测的要求也以快速检测代替，抵港后在机场即时接受核酸检测，第二、四、六天均要做核酸检测。

据网媒“香港01”报道，香港政商界均预期，港府在收集“0+3”方案数据之后，将进一步放宽至“0+0”（免除所有入境防疫隔离措施）。

香港实政圆桌立法会议员田北辰说，“0+0”方案势在必行，只是时间问题，而海外人士抵港最大障碍为核酸检测安排，呼吁以快测代替。

田北辰说，在接触外国商会和旅游界后发现就算实行“0+0”方案，相比于其他地方，外国客仍因为核酸检测要求而降低赴港意愿。

他建议，核酸检测要求需改为快速测试，让游客放心赴港，相信游客会接受抵港前后做足快测的要求。

在港府宣布入境检疫措施放宽为“0+3”方案后，香港入境处数据显示，在9月26日“0+3”实施至10月1日国庆日，六天间有5万1746人次出境，较上一个星期（9月19日至9月24日）的4万2140人次，上升约23%。

翻查近年数字，2020年初暴发冠病疫情，港府实施严格出入境政策，经机场出境人数自2020年4月起持续下跌。按入境处数据，自“0+3”方案实施日，机场出境录得4424人次，其后逐步上升，9月30日单日录得9264人次，创下两年半来新高。10月1日国庆日就有8684人次，较上周9月24日增加76%。

单计香港市民经机场出境数字，由“0+3”方案实施日的3400人次，攀升至国庆日7170人次，较上周24日的3695人次上升94%。