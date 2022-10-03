净化选前治安 台警政署严打黑枪赌

2022年台湾九合一选举将于11月26日举行，警政署长黄明昭强调，净化选前治安为当前重点工作，将严厉扫黑、肃枪和打击非法赌盘，确保选举期间治安“平安、平顺、平稳”。

据台湾《中国时报》星期天（10月2日）报道，台湾各级警察机关均已成立查察贿选防制暴力专案小组，并陆续完成查贿制暴整备。警政署长黄明昭强调，净化选前治安为当前重点工作，警政署将规划一系列扫黑、肃枪、查缉赌盘等专案，持续严密扫荡帮派组织、非法枪械及地下赌盘等影响选举治安因子，确保选举期间治安“平安、平顺、平稳”。

台湾警政署指出，各地选情逐渐升温，为有效防制黑道以金钱、暴力等不法手段影响选举公平性，已展开全台同步扫黑行动专案，重点打击活跃帮派堂口分会、涉及跨国人口贩运及隐身特定政党的帮派组织，以系统性扫黑策略强力痛击，针对幕后首要分子及寄生的不法行业加强扫荡，断其经济命脉及维生金流，全面瓦解暴力犯罪组织，刨根溯源，压制黑帮气焰。

为防制枪击案件发生，台湾警政署也策划数波全台同步肃枪行动，除结合海巡、关务署等单位严防枪枝走私，并要求各警察机关结合各地检署，全力查缉各式非法枪弹及改造枪械工厂，确实压制拥枪分子，防止枪击案或其他暴力犯罪。

有鉴于每逢选举时，坊间选举赌盘传闻不断，为防范有心人士操纵赌盘赔率，影响选举结果，台湾警政署也全面加强查缉选举赌盘容易依附的六合彩签赌及网络赌博等非法签赌行为，要彻底切断签注管道，净化选风。

台湾警方呼吁民众勿心存侥幸、以身试法，警方绝对有信心压制赌盘，只要有具体不法事证，绝对严办。

台湾警政署重申，各警察机关持续落实各项维护选前治安工作，绝不容许帮派暴力分子假借政党、社团或宗教名义，破坏台湾安全及社会治安，也不允许选举赌盘于选前敏感时刻蠢动。警察将坚守第一线维护治安任务，并以最严厉手段扫荡任何可能影响选举的犯罪，以确保九合一选举能在公平、纯净与安全的环境下举行。