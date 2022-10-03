花莲丰滨5.3地震为单独序列 918强震已累计194震

台湾花莲县丰滨乡沿海星期一（10月3日）凌晨4时25分22秒发生规模5.3级极浅层地震，深度23.5公里，几乎全台有震感。台湾中央气象局称，此为单独序列地震，与9月18日台东6.8级强震无关。

据台湾《自由时报》报道，台湾中央气象局地震测报中心主任陈国昌说，此为板块隐没带引起的单独序列地震，和918台东池上规模6.8级地震没有关系。

陈国昌说，这序列地震起因是菲律宾海板块与欧亚大陆板块挤压时，在转弯处发生，为板块隐没带地震。由于震源位置地质破碎，余震频率、规模不多，初判规模4级以上余震不会超过两天。

气象局地震报告指出，台东县、南投县、云林县地区最大震度3级；嘉义县、台中市、宜兰县、彰化县、嘉义市、苗栗县地区最大震度2级；高雄市、台南市、屏东县、桃园市、新竹县、新竹市、新北市地区最大震度 1级。

至于日前酿灾的台东池上918强震，包括917的6.4级前震、918当天的主震以及截至3日上午8时半的余震，累计已194震。

陈国昌说，余震发展都有在预估之中，估计还会持续大约一个月，目前每天约发生一至两个余震。从地震发生至今，已经过了大约半个月，余震次数会越来越少，接下来规模会减少到两天一个。

陈国昌说，预估台东池上918发生的规模6.8级地震，余震规模3级以上持续再半个月。