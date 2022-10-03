港航天专家：选拔载荷专家是香港发展航天科技的契机

中国央视网星期天（10月2日）引述中国载人航天工程办公室消息报道，中国第四批预备航天员选拔工作已于近期启动，将首次在港澳地区选拔载荷专家。香港航天领域专家2日受访时说，这不仅给予香港科研人员机会，对港府发展航天科技、实现“科技兴港”而言，更是很好的契机。

据中新社报道，香港科技大学机械及航空航天工程学系副教授于宏宇表示，这对香港而言将是一个契机，给予香港学生更多机会参与国家航天项目之余，对特区政府发展航天科技及香港再工业化发展而言，同样是很大的激励。他认为，特区政府若能把握机遇，朝着航天科技的方向发展并投入适当的资源，将有助于“科技兴港”。

香港理工大学航空及民航工程学系助理教授伍淦鸿也认为，此次招募对香港学生而言是一个很好的机会，让他们可更深入地了解国家航天发展，而这次招募也将成为香港航天发展的一个里程碑。

至于此次载荷专家的申请要求，港府财政司副司长黄伟纶在2日会见传媒时公布，申请者须持有博士学位，具备不少于三年的专业经验等。

于宏宇对上述申请条件表示认同。他说，在太空进行实验必定会遇到许多不能预测的问题和挑战，必须拥有很多实验经验的博士人才才能够胜任。香港多所大学拥有很高的科研水平，在机器人、人工智能（AI）等领域皆拥有国际领先的研究成果。因此，香港拥有一定的储备人才，能够在选拔中体现出高科技人才的优势。

于宏宇预计，这次选拔的载荷专家将需涉及生物医学、机械、能源及材料等相关方面，而目前香港各所大学工程学院博士生大多有涉猎这些领域，相信招募到相关的人才并不难。

不过，于宏宇提到，除专业素质外，载荷专家的身体素质也相当重要，因此他相信，想要参与选拔的科研人员须加强身体素质锻炼，以适应在失重条件下工作。

伍淦鸿同样认为，尽管此次选拔背景要求相当高，但香港一直在进行航天相关研究，相信并不缺乏拥有符合研究背景的博士专才。

去年6月，中国工程院院士、神舟飞船首任总设计师戚发轫在港带来题为《中国航天与航天精神》的讲座。

曾参与上述讲座的香港青年张思聪受访时说，听闻有关消息感到兴奋，“这对于香港青年而言是一个难得的机会，凸显出中央政府对香港年轻人的重视。”他回忆，当时参与讲座的香港青年皆对航天发展有浓厚的兴趣。

张思聪认为，这次招募不仅给香港年轻人提供了新的航天就业出口，更重要的是可带动香港人对国家航天事业的热度和兴趣，有助于培养年轻一代的国家情怀、航天梦想，以及正面的价值观。