台将建新型短波天线发射阵地 反制大陆广播电波

台湾国防部军事情报局明年将耗资亿元（新台币，下同，约451万新元），建构新型短波天线发射阵地，用于反制中国大陆的广播电波等。

台湾亲蓝媒体《联合报》星期一（10月3日）凌晨报道，台湾军情局明年将耗资亿元，建构新型短波天线发射阵地，全面强化所辖对的大陆广播电波强度。

同时，这个新型短波天线发射阵地在平时将以全天候战备形态，作为反制大陆广播电波、国际情报合作之用；战时则成为台军扰敌、诱敌，对海外情战人员下达作战指令的管道。

报道进一步称，天线阵地信号以涵盖整个大陆华南、华中与华北地区为目标，借由广播信号对大陆实施情报作战。

不过，报道也提到，台军情报广播电台的天线设备年久失修，近年多转向以网络信号。

知情的立法委员向《联合报》披露，军情局以“达通专案”为名，将迁建现有复兴电台短波发射阵地，并更新所有短波广播设施，强化对大陆广播渗透功能。全案预算已解冻开始执行，预计明年完成。

大陆的中央广播电台短波信号穿透性强，曾对台实施灰色地带作战，台湾北自淡水、南至台南沿海地区，都曾收到信号。

台湾国家政策研究基金会副研究员揭仲分析，台湾军情局应该是想用“反制中共对台的叙事战争”为由，来强化投资的正当性。

他认为，面对涵盖报纸、通讯社、电台、电视、网路、出版等100多种新闻产品的大陆解放军新闻传播中心，台湾军情局这种传统的广播，所能产生的反制效果恐怕很有限。

揭仲也说，军情局的主要目的，应该是想在战时作为扰敌、诱敌、对海外情战人员下达作战指令的工具；但重点在于这个设施能否在战时机动到其他地点继续操作，因为如果是固定式的天线阵地，开战后不久恐怕就有被摧毁的可能。