港媒：港府料将设独立基层医管局减轻公共医疗负担

香港媒体报道称，香港特区政府将设立一个拥有独立预算的全新基层医疗管理局，以减轻公共医疗领域的负担。香港医疗业界资深人士形容，此举为香港医疗10年来的最大改革。

香港《南华早报》星期一（10月3日）引述消息人士报道，香港特首李家超将在10月19日的首份《施政报告》中作出上述宣布。

消息人士称，香港基层医疗健康蓝图将为护士提供更多社区护理训练的支持，并鼓励医护人员和社会关怀专业人士更密切合作。

香港安老事务委员会主席李国栋受访时说：“（上述改变）让我满怀希望。香港长期过度专注于医院的医疗护理。随着这项改变，香港市民将享有更大范围的医疗服务，希望身体也因此变得更健康。”

基层医疗专注于促进健康、疾病预防和管理，以及支持护理，是面向个人和专业人士的第一接触点。成功的基层医疗最终将减少医院的负担。

香港前特首林郑月娥曾在2017年任内的首份《施政报告》中宣布，由基层医疗健康发展督导委员会监督基层医疗健康发展和地区康健中心的试验计划。

自2019年以来，全港18区设立了地区康健中心和较小型的地区康健站，提供健康检查、促进饮食和运动，以及协助管理慢性疾病和中风病患的康复治疗等服务。

香港上届政府曾承诺制订全面的基层医疗健康蓝图，但受冠病疫情影响，该蓝图将延至今年底公布。

据香港政府新闻网消息，在基层医疗健康发展督导委员会的领导下，港府今年8月宣布完成制订基层医疗健康蓝图工作。

香港医务卫生局局长卢宠茂8月主持委员会第21次会议时说，医务卫生局致力从公共卫生角度改革香港医疗体制，推广以预防为中心的基层医疗，提升市民整体健康，减轻公营医院的压力。当局会继续制订一系列政策，并透过立法和提供适切的服务和配套设施，促进和建设健康香港。

《南早》报道引述两名熟悉政策制订过程的人士说，港府将新设一个医管局，专门负责管理基层医疗。其中一名知情人士说，此医管局的规模不会跟现有医院管理局一样大，后者目前掌管43家公共医院，拥有独立董事局和庞大预算。“不过，新设医管局将是法定机构，拥有资金和足够权力。”

另一知情人士说，重要的是，新设医管局将有专属预算，“该局将可无需获得医管局认可，有自主权决定向哪些单位进行采购或提供医疗服务”。