全台首个英语电视频道开播 蔡英文：让世界听到台湾声音

全台首个英语电视频道TaiwanPlus星期一（10月3日）开播，台湾总统蔡英文说，台湾在全世界占有独特的国际战略位置，更有特殊的国际处境。此时，透过自己的频道传递属于台湾的观点，让世界听到台湾的声音，更显重要。

据台湾总统府官网发布的新闻稿，蔡英文3日上午出席公共电视TaiwanPlus频道开播记者会致辞时，作出以上表述。

她说，今天很高兴跟大家共同来见证TaiwanPlus电视频道的开播。TaiwanPlus网络平台，在去年8月30日正式上线。经过一年的努力，现在能够透过电视频道，扩大服务更多的观众。

蔡英文说：“台湾在全世界而言，有独特的国际战略位置，更有特殊的国际处境。这个时候，透过我们自己的频道，传递属于台湾的观点，让世界听到我们的声音，就更显得重要。未来，TaiwanPlus，就会肩负这样的任务。”

她说，英国的英国广播公司（BBC），日本的放送协会（NHK）都是世界知名的公共媒体，他们也拥有包括电视频道、网站等多元的平台，把属于他们的特殊观点，传播给国际知道。“我相信未来，TaiwanPlus会朝这个目标来迈进”。

蔡英文说，今天TaiwanPlus频道的开播，增加了台湾媒体的多样性及国际视野，是台湾媒体向前迈进的重要一步。TaiwanPlus从去年8 月成立以来，透过分享台湾观点、扩大台湾声量、讲述台湾故事等形式，提升了台湾的国际形象。

她还说，随着世界各地愈来愈多人关注台湾，建立一个在国际社会彰显台湾的平台尤显重要。除了国际传播，TaiwanPlus在我们的“2030双语国家政策”扮演了重要角色，提供台湾民众有关国内议题的优质英语节目。

蔡英文说：“我们致力提升台湾的全球竞争力，而双语人才的培养是其中的重要一环。强化我们与国际社会沟通和交往的能力，将有助于让世界看到台湾可以做出的贡献。”