B站在港交所双重主要上市

深受中国年轻人欢迎的短视频平台哔哩哔哩（简称B站），星期一（10月3日）在香港联交所由第二上市转为主要上市，成为中国首家完成双重主要上市的TMT（科技、媒体、通信）企业。

港交所官网上星期四（9月29日）发布公告称，B站在香港联交所由第二上市转为主要上市，将于星期一正式生效。

据雷递网报道，B站也成为中国TMT企业中首家完成自愿由在港二次上市转换为双重主要上市的公司。

所谓“双重主要上市”指公司已在另一证券交易所上市的情况下，在香港市场按照当地市场规则上市，两个资本市场均为主要上市地，即使在一个交易所摘牌，也不影响企业在另一交易所的上市地位。

据报道，转换为双重主要上市后，B站能够在港交所吸引更多潜在投资者，提升公司股票的流动性和在资本市场的灵活性。

B站董事长兼首席执行官陈睿称：“我们在香港联交所上市的Z类普通股有可能在近期获被纳入深港通及沪港通计划的资格，将使中国大陆的合格投资者有机会能够直接交易我们的股份。”

自2019年美国起草《外国公司问责法案》以来，已经有包括阿里巴巴、京东、百度、B站、携程、新东方等众多的中概股在香港上市。

2022年以来，更多的中概股开始寻求在香港上市，知乎、贝壳、涂鸦智能、金融壹账通、名创优品等众多企业已经在香港双重主要上市。

截至星期一，B站在港股市值约470亿港元（约86亿新元）。

B站2019年、2020年、2021年营收分别为67.78亿元（人民币，下同，约13.66亿新元）、120亿元、193.84亿元。2022年第二季营收49亿，较上年同期增9%。

B站2022年第二季度月均活跃用户数突破3亿大关，达到3.06亿，同比增长29%，日均活跃用户数达8350万，同比增长33%。