港媒：港女大学生陈尸台北龙山寺 父亲批台警方拒验尸

香港媒体报道称，19岁香港钟姓女大学生上月被发现陈尸台北市万华区龙山寺，其双亲日前赴台办理女儿后事，父亲批评台湾警方办事马虎，拒绝验尸。

据台湾TVBS新闻网报道，台北警方调查发现，上星期四（9月29日）下午2时许，万华龙山寺内的清洁人员在清扫女厕时，发现其中一间厕所反锁，事后通知保全前来查探，未料打开门后赫见一名女子陈尸在内，且明显死亡多时。

警方现场勘验采证，在随身包包内找到两张纸条，上头写道“对不起，麻烦你们了，请各位原谅我，请不要随便跟灵界的人沟通”，随后透过包包内的资料确认死者身份，后续也通知钟女就读于龙华科技大学。

警方表示，初步勘验后排除他杀可能，但详细死因仍待检警相验厘清，校方事后也联系家属。

据网媒“香港01”报道，钟女（29日）被发现伏尸龙山寺女厕内，其父母惊悉噩耗赶赴台湾，在酒店房间进行入境隔离后，获台湾当局协助外出办理女儿后事。

钟女一直在香港读书，但香港中学文凭的成绩不理想，钟父在2020年9月安排当时18岁的女儿到台湾入读龙华科技大学，目前为大三生。但过去两年受疫情所限，台湾一度要求入境人士检疫七天，夫妇俩难以赴台探望女儿，但与她聊天时，得知她相当喜欢就读的学校，让他们也甚为放心。

钟先生受访时说，女儿个性文静、乖巧，在学校拿取奖学金，在绘画、手工艺方面尤为擅长，且刚来台湾时也曾开设网店赚外快。她住在大学宿舍，四人一房，但个性上令她较难结识知心好友，只身在台无人倾诉，疑因此令她易钻牛角尖，最终走上不归路。

钟先生称，刚过去的夏天，钟女回港与家人共度暑假，当时没有丝毫异样。9月回台湾开学时，问题便开始浮现，在一两次通电中，钟女曾向母亲直言：“我见到啲嘢，我撞到啲嘢，好唔开心”（我看到东西，我撞到东西，很不开心），但之后未再提及。夫妇俩闻言，心有疑虑，见疫情有所放缓，打算10月4日与女儿一同出游散心，岂料还未来得及见面，已天人永隔。

钟父和妻子知悉女儿在龙山寺离奇身亡后，便赶赴台湾办理后事，但因检疫措施所限，未能自由出入，过后在防疫中心安排下，也能点对点前往警署等地跟进。台北警方交出女儿亲笔所写的两张字条，也翻查过闭路电视片段，女儿当时在寺内独自逗留了一段时间后，一度进出女厕，后来再进入厕内，过程中没有人尾随，最终被发现伏尸厕格内，经调查后判断为自杀。

钟先生坦言女儿没受到同学欺凌，也无钱财或仇怨瓜葛，若感情生活也空白，基本上可以判定死因无可疑，初步认为台北警方判断正确，但案件仍有多个疑点未能厘清，“（验尸）化验基本上要做，但他们都完全不做”。又例如闭路电视所拍摄的角度不只是女厕，疑也拍到通往另一处地点，曾有男保安走过镜头，钟先生也担心有其他可疑之处。

当钟先生追问细节时，台北警方并无解答，仅以女儿自杀作结，要夫妇俩相信他们的办案经验，叫他们早日签字结案。

钟先生称，夫妇俩已决定拒签字，希望台北警方验尸确定爱女死因，以及让夫妇俩翻看全段闭路电视片段。他们也考虑寻求律师援助，并将自行到龙山寺查证。

他说，即使仍然难过，他们将坚强以对，只想解开女儿离世的所有疑点，尽早了却心事，然后在当地火化遗体，再携女儿骨灰回港安葬。