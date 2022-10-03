内蒙古：坚持“杀鸡用牛刀” 防疫情外溢到北京

针对内蒙古自治区当前的冠病疫情，自治区党委书记孙绍骋要求，防疫要坚持“杀鸡用牛刀”，防止疫情扩散，“尤其不能外溢到北京”。

据内蒙古新闻网报道，身兼内蒙古自治区应对疫情工作领导小组组长的孙绍骋10月1日晚主持召开领导小组会议，研究疫情防控工作。

会议指出，现在呼和浩特市的疫情防控形势比较严峻，要采取一切可以采取的措施，调动一切力量，先将疫情控制在点上，再尽快实现社会面清零，决不能让“包”越鼓越大。

会议要求进一步加大处置力度，坚持“杀鸡用牛刀”，提升防控等级，核酸检测、隔离管控、流调溯源、医疗救治都要快起来，以快制快，防止扩散、外溢，尤其不能外溢到北京。

会议还说，呼和浩特市要把任务和责任给各级干部说清楚，引导他们担当作为、遵守纪律，不能关键时刻“掉链子”。

会议特别指出，要耐心细致做好群众工作，引导群众理解支持、群防群控；各级疫情防控指挥体系要高效运转，没有发生疫情的地区也要保持高度警惕，不能麻痹大意。

据内蒙古卫健委消息，内蒙古自治区星期天（10月2日）报告新增本土确诊病例80例，其中呼和浩特市77例；无症状感染者23例，其中呼和浩特市21例。

呼和浩特市政府星期天宣布，根据疫情发展情况，呼和浩特市当天将重点区域核酸检测范围扩大为新城区、回民区、玉泉区、赛罕区全域，土左旗金川区域、台阁牧镇和察素齐镇，目标人群260万人，要求“不漏一户、不落一人”。