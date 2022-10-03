澳门即日启动载荷专家选拔工作

澳门载荷专家选拔工作从即日起接受报名，直至10月17日截止。

据澳门特区政府官网消息，澳门民航局、澳门教育及青年发展局、澳门卫生局星期一（10月3日）在民航局办事处多功能厅联合举行新闻发布会，介绍澳门载荷专家选拔报名和要求等事宜。

中国央视网星期天（10月2日）引述中国载人航天工程办公室消息报道，中国第四批预备航天员选拔工作已于近期启动，将首次在港澳地区选拔载荷专家。

澳门特区政府获中央政府支持参与国家航天事业发展，在澳门选拔一名载荷专家，担任在太空进行空间实验研究以及操作空间实验设备等科研工作。

澳门民航局局长陈颖雄在新闻发布会上说，载荷专家在澳门区选拔充分体现了国家对澳门的关爱和支持，选拔共分初选、复选和定选三个阶段，特区政府已开展报名工作，由即日起开始，直至10月17日截止。

据介绍，载荷专家澳门区选拔对象的基本条件，是从事不少于三年有关医学、生物学、心理学、物理化学、机械或电子工程、天文学等等相关专业领域，拥有博士学位，并且具备良好健康状况、年龄介乎30岁至45岁之间的澳门永久居民中的中国籍公民。

选拔由中国载人航天工程办公室组织，中国航天员科研训练中心实施，中国国务院港澳事务办公室协调，协办单位包括澳门民航局、澳门教育及青年发展局、澳门卫生局。