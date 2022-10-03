亚洲第一深水导管架平台“海基一号”投用

中国海油自主设计建造的亚洲第一深水导管架平台“海基一号”已投用。

综合央视新闻和中新社报道，导管架平台是全球应用最广泛的海洋油气生产设施，主要由导管架、桩腿和上部模块三部分组成。

“海基一号”位于珠江口盆地海域，平台总高度达340.5米，总重量超四万吨，高度和重量均刷新了中国海上单体石油生产平台纪录。

中国海油深圳分公司副总经理邓常红介绍说，导管架平台通常用于浅水海域的油气资源开发，此前中国海上300多座导管架平台的作业水深均不超过200米，在200米水深及以上海域通常采用浮式生产平台和水下生产系统。

邓常红也说，“海基一号”是中国首次尝试深水导管架平台开发模式，把生产系统从水下搬到了平台上，具有开发投资低、生产成本低、国产化率高的显著优势，其成功应用为经济有效开发中国中深水海域油气资源开拓了一条新路。

据报道，中国海油深水钻井平台在过去十年来已从三座增加到10座，其中超深水钻井平台三座，最大作业水深达3000米。

截至2021年底，中国海油拥有各类深水船舶平台66艘，其中1500米作业水深的深海装备15艘。中国海油已在南中国海北部深水海域共计勘探开发油气田11个，深水油气产量已达上千万吨。