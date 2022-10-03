中共中央党校成立国际传播研究中心 提升国际话语权

中共中央党校宣布成立“国际传播研究中心”，称要讲好中国故事，提升国际话语权。

据中国日报网星期天（10月2日）发布的消息，由中央党校（国家行政学院）中华文明与中国道路研究中心、国际传播研究中心、文史教研部共同主办的第一届文化强国高端论坛9月24日在北京举行。

论坛宣布中央党校（国家行政学院）“中华文明与中国道路研究中心”、“国际传播研究中心”正式成立，并探讨中国道路的文明根源，立足中华文明深化中国道路的学理建构，构建融通中外的中国话语和中国叙事体系，提升国际传播能力。

中央党校副校长谢春涛致辞时说，为学习贯彻中共总书记习近平关于马克思主义中国化的“两个结合”、中华文明与中国道路以及加强与改进国际传播工作系列重要讲话精神，中央党校校（院）委前不久决定成立上述两个研究中心，组织全校跨部门力量加强研究，同时加强与国内外学术交流。

他对两个“中心”的工作提出要求，一是要立足中华文明深化中国道路的学理研究，加快构建中国话语和中国叙事体系；二是要加快建构对外传播话语体系，把“道”贯通于故事之中，讲好中国故事，提升国际话语权；三是要锤炼一批思想性学术通才，形成一支具有跨学科、跨文明交流能力的人才队伍。

参与论坛的华中科技大学新闻与信息传播学院院长张明新说，当前中国话语国际传播的困境，包括主体性意识需要加强，以及中国话语国际传播的渠道和结构有待优化。

他认为，中国需要全力打造国际一流新型主流媒体，当前中国的国家话语，在概念框架和理论体系的周密性与解释力方面还有待提升，要建构更具灵活性和延展性的话语阐释空间，平衡话语表达尺度，优化民间导向的中国话语传播效能。

清华大学国际传播研究中心主任李希光则称，中国应深化与欧亚大陆和世界上其他志同道合国家的跨文明合作与对话，超越近现代以来帝国主义和新殖民主义制造的狭隘落后的意识形态，通过非西方国家的思想家、学界和媒体的共同努力，让西方殖民者的意识形态失去动力，“用我们的思想来取代西方殖民者和西方帝国主义的思想”。