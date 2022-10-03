蔡英文会见德国会代表团：共同捍卫民主自由价值坚定防线

台湾总统蔡英文说，世界局势近来有重大变化，在面对气候变迁、威权主义扩张等严峻挑战，希望民主国家更加团结合作，共同捍卫民主自由价值坚定防线。

据台湾总统府官网发布的新闻稿，蔡英文星期一（10月3日）在总统府会见由德国国会友台小组主席魏尔胥（Klaus-Peter Willsch）率领访台的代表团时，作出以上表述。

蔡英文说，这是全球疫情暴发以来，首度有德国国会访问团赴台，而且由跨党派的国会议员组成，格外具有意义，她要表达诚挚的欢迎。

她指出，德国国会友台小组是德国国会规模最大对外友好组织之一，访问团成员都是在德国国会坚定支持台湾的重要力量。

她提及，德国国会今年首度通过支持台湾以观察员身份参与世界卫生大会（WHA），并有125位跨党派议员连署致函世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞，表达对台湾的支持。这也是多年来首次有超过一百位国会议员进行连署。

蔡英文强调，台湾和德国不只是共享民主自由价值的重要伙伴，双方在能源转型、金融监理及转型正义等不同领域也有深厚的合作关系。

魏尔胥提到，台湾不仅是德国在亚洲重要的贸易伙伴，2020年台湾在全球贸易的表现良好，特别是台湾的数位发展，如果没有台湾的半导体产业，全球工业可能遭遇到很大的问题。

魏尔胥说，德国国会也很认同德台双边的合作交流，特别是强化外交关系。他称，德国国会也在不同文件和讨论中提到，如果台湾受到武力威胁，德国会勇敢地站出来，协助台湾、支持台湾。