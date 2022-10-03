花莲舰逼退干扰日船 台海巡署称持续维护科研船权益

台湾大学“新海研一号”研究船日前在花莲港东南方69浬海域执行科研任务时遭日本公务船骚扰，台湾海巡署紧急派舰驰援，三船舰对峙10小时后逼退日船。台湾海巡署星期一（10月3日）说，未来海巡署将持续依据现有应处原则，保护台湾研究船作业安全及权益。

据台湾《联合报》报道，台湾海巡署说，“新海研一号”研究船此航次任务经海委会跨部会议审查通过，自9月28日至10月7日赴台日重叠海域的东部外海作业；该署在“新海研一号”研究船出港后即与该船保持联系，并派遣花莲舰执行戒护任务，掌握研究船动态。

台湾海巡署说，9月29日海巡花莲舰发现日本公务船在“新海研一号”研究船附近海域，即趋前部署于“新海研一号”研究船与日船之间，并向日船广播该海域是台方专属经济海域，请日方勿干扰台湾研究船。

台湾海巡署说，“新海研一号”研究船于9月29日晚上9时许完成该海域作业，10月1日平安返回花莲港。未来海巡署将持续依据现有应处原则，保护台湾研究船作业安全及权益。

据了解，因应中国大陆军方月前实施环台操演，日方以关切陆军举措为由，加派舰艇不断梭巡台湾东部海域，并藉以宣称该海域为日本专属经济水域，台方因“台日亲善”加上日方有“协防”之意，任由日船舰趋近花莲、苏澳外海，但如今后遗症逐渐显现。