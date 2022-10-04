台国防部官员：美愿协助台海局势与军售窒碍

台湾国防部军备副部长王信龙星期一（10月3日）参加美台国防工作会议时说，双方在闭门会谈中提出了台海局势和军售窒碍等问题，美方表示愿全力协助。

据台湾《联合报》报道，王信龙说，台湾争取参与美国的环太平洋军演，寻求强化双方情资交换；台湾希望参与美国和盟国的联合军训，以及在无人机技术领域合作研发，美国在场与会人士包含官员均相当认同。

美台商会今年5月曾公开质疑拜登政府的军售政策，指拜登政府将对台军售局限在不对称战力，无法全面地协助台湾应对威胁。

对此，王信龙称，建构不对称战力是近两年来台美建立的共识，台湾国防部将“发展不对称战力、妥善传统战力”并进，因应当前敌情威胁。

王信龙在以“国防是和平最大的保障：持续强化自我防卫能力”为题发表专题演讲时也提到，未来台湾仍将持续建构多层次与多领域战力，依敌情威胁与防卫需求，在不对称作战及传统武器基本战力间作最审慎的评估，以符合台湾实际需要，并获致最大利益。

王信龙举例，针对传统战力的妥善，台湾在拜登政府上任以来共投资24.3亿（美元，下同，34.78亿新元），这不是忽视，反而是积极、以更快速度恢复妥善。

针对《台湾政策法案》拟分五年军援台湾65亿元，王信龙称，台湾会持续和美国行政部门研析，将有限预算花在刀口上审慎考量。他强调，军援当然有帮助，可以用在训练、装备维持甚至是军购装备，可运用范围广泛，但需要双方坐下来谈。

另外，国民党驻美代表黄介正星期一在会议以“吓阻与耐力”发表专题演说时，则谈到国民党对当前台海安全的看法。黄介正说，台湾现在不能只讲“备战”，而不谈能为台湾争取时间来强化防卫能力的“避战”。

黄介正说，乌克兰战争和中国大陆解放军8月环台军演已改变台海安全和作战样态，台美之间需要真的坐下来深入讨论，在台海和西太平洋的战略利益，扩大这项交集。

他称，国民党主张台湾防卫要快速提升不对称战力和社会韧性，要扩大精进联合军训，台湾民选政府和军方对话共同商讨防卫政策，尊重军事专业。

国民党主席朱立伦今年6月访美时说“‘九二共识’是没有共识的共识”，引发外界好奇国民党两岸政策的立场。对此，黄介正说，“九二共识”是护栏，若谈处理两岸关系和维持台海和平稳定，“九二共识”仍是非常有用且可能唯一有效的护栏。

针对国民党副主席夏立言日前访陆风波，黄介正称，两岸对话不是要寻求两岸政治关系的最终解决，两岸对话是避免风险、处理危机，这个很重要，尤其是在两岸风险越来越高的时候。