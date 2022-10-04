港府据报即日起取消对香港机组人员闭环管理

香港特区政府即日起取消对香港机组人员的闭环管理安排，允许他们在外地执勤时自由活动，返港后疫苗通行证维持“蓝码”。

综合网媒“香港01”和彭博社报道，据悉香港运输及物流局已通知各航空公司，从星期二（10月4日）起取消对香港机组人员的闭环管理安排，他们在外地执勤时可外出活动，回港后疫苗通行证维持“蓝码”。

防疫限制措施放宽后，香港机组人员在外地执勤时无需在酒店强制隔离，可自由外出，但新增措施即回港后，需连续五天做核酸检测。

彭博社引述国泰航空致员工便条报道称，自星期二（4日）起机师和机组人员到外地过夜执勤和返港期间无需再接受酒店检疫。不过他们仍需避免到酒吧和参与大型聚会。未过夜执勤返港的香港机组人员无需再在机场等候冠病检测结果（“检测待行”），但过夜执勤的香港机组人员仍需“检测待行”。

在检视相关数据后，港府9月9日公布调整香港机组人员的检疫安排，即从9月10日起在往返海外地区或台湾客运航班执勤的驻港机组人员，在抵港后须在香港国际机场进行“检测待行”，取得核酸检测阴性结果后可离开机场，毋须住检疫酒店三天。他们返回社区后须定期接受检测，以持续监察自身健康状况，与当时适用于驻港货机机组人员的安排一致。

其中最重要是所有驻港机组人员在海外地区或台湾的外站逗留期间，必须继续遵守闭环管理安排，避免与当地社区接触；返港后需继续接受医学监察，包括避免于公共场所进行脱掉口罩的活动、避免前往人多的地方和参与大型聚会，以及记录个人行踪，直至他们抵港后的第三天。

港府要求航空公司实施有效机制，以确保旗下机组人员遵从医学监测期间的要求，并负责监察及查核旗下机组人员的行踪纪录。若航空公司未尽职履行监察责任，或发现违规情况，相关机组人员的特定检疫安排的资格将被取消。

有关当局相信对香港机组人员检疫安排的最新调整，将有效促进航空公司提升往返香港的航空服务，以发挥香港作为国际航空枢纽的功能，并承诺适时检视及调整机组人员检疫安排。