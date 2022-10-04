台湾制造业PMI连三月紧缩 写下逾两年新低

台湾9月制造业采购经理人指数（PMI）连续三个月紧缩，写下逾两年新低。

综合台湾《经济日报》和香港中通社报道，台湾中华经济研究院星期一（10月3日）公布，台湾9月制造业采购经理人指数（PMI）和非制造业经理人指数（NMI）双双下滑。台湾中经院称，由于景气趋缓，接下来内需是支撑经济的重要发动机，希望台湾民众勇于消费。

台湾制造业PMI续跌2.3至44.9，连续三个月紧缩，写下两年四个月新低。

台湾中经院院长张传章说，全球终端需求降温，新增订单指数和生产指数双双下跌，是9月PMI指数下滑的主因。

对于未来景气，张传章说，国际需求趋缓，连带影响台湾景气扩张动能放缓，且中长期国际不确定因素，也让厂商心存疑虑，保守观望国际趋势。

台湾中经院副院长叶俊显说，全球主要央行持续升息，抑制需求面表现，台湾经济结构以出口导向，自然受到影响。

去年台湾经济增长率6.28%，亮眼表现主要靠出口支撑，今年受到全球景气下行影响，台湾增长动能跟着放缓。中经院副院长王健全说，原本外界期待苹果新机的拉货效应，但目前看来，iPhone 14的订单不如预期。

王健全呼吁，接下来应该努力拼内需，台湾民众要改变观念，以前觉得节俭是美德，现在若要让经济保持动能，必须意识到“消费不是罪恶、是美德”。