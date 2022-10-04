港律政司首引联合国反恐条例控10人串谋爆炸罪

在去年解散的香港民间人权阵线（民阵）主办2019年12月8日国际人权日前夕，香港警方在多区搜出手枪和子弹等武器，过程中共逮捕13人。香港律政司首次引用《联合国（反恐怖主义措施）条例》控告其中10人串谋作出对订明标的的爆炸罪。

此案星期一（10月3日）在东区裁判法院提讯，裁判官刘淑娴将所有被告交付至高等法院审理，各被告没申请保释，继续还押。

综合香港《明报》和中通社报道，13名被告案发时介乎19岁至33岁，包括“12港人案”（2020年潜逃台湾被捕港人）其中三人张俊富、张铭裕、严文谦，“3C维修工作室”老板赖振邦，2019年涉在大埔开枪袭警的19岁青年苏纬轩，本土民主前线前成员钟雪莹，以及黄振强、吴智鸿、彭军壕、李家田、许湛荣、蔡凯明和陈玉龙。

除蔡凯明、陈玉龙及钟雪莹外，其余10名被告被控《联合国（反恐怖主义措施）条例》第11B条下的“串谋作出对订明标的的爆炸罪”，指他们于2019年8月1日至12月8日期间，与其他人非法及故意向特定目标送递、放置或引爆两个爆炸装置，意图导致他人死亡或遭受身体严重伤害。此罪行最高可处终身徒刑。

上述10名被告被控涉嫌串谋谋杀警务人员。蔡凯明、陈玉龙及钟雪莹则被控涉意图危害生命而管有枪械或弹药、协助教唆制造爆炸品而意图摧毁财产等罪。