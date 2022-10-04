香港公民党主席称若无人接任将面临解散命运

香港公民党主席称，如果执委会年底换届时无人接任，该党将面临解散命运。

香港公民党主席梁家杰上周致函党友称，该党上月召开集思会，约20人出席讨论年底换届和公民党前途事宜。会上共识是如果公民党要继续运作，必须有人愿意接任执委，否则公民党就会解散。

梁家杰接受《明报》采访时说，包括他本人在内，本届执委会全部七名执委均不会留任，暂无党友有意接任执委，倘若最终无人接任，“就要送公民党最后一程”。

梁家杰称，基于目前的政治环境，也不会积极邀请党友出任执委。公民党秘书长梁嘉善说，该党的去向仍然开放讨论，目前正了解是否有党友想担任执委。

翻查公民党章程，未见列明解散程序及门槛。梁家杰透露，执委会正研究相关程序，强调最终将交由会员大会决定。至于是否支持解散，梁家杰称不想表达个人倾向。

对于一旦面临解散，会否留任执委，梁嘉善未明确回应，仅重申目前情况下她不会留任。

公民党本身以公司注册，其章程提到若执委会出缺，将由现届执委和支部主席组成“临时执委会”。公民党目前共有七名执委，除梁家杰和梁嘉善以外，还包括副主席（内务）赖仁彪、司库蔡启升、梁兆新、容溟舟和黄鹤鸣。

香港中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强认为，公民党最近一两年转趋低调，若最终解散，实际影响不大，但其他民主派政党会感到“唇亡齿寒”，忧虑政治压力转移集中于他们身上。

他说，公民党及其领袖在国际社会具知名度，倘解散或引起国际关注香港政治情况。

香港公民党于2006年3月成立，前身是关注政改的“四十五条关注组”，由中大政政系讲座教授关信基担任创党主席，立法会前议员余若薇担任创党党魁，创党成员包括梁家杰、吴霭仪、汤家骅、张超雄、毛孟静等，高峰时在立法会占六个议席。

自《香港区国安法》实施后，公民党渐趋低调，立法会前议员杨岳桥、郭家麒、谭文豪，以及前区议员李予信去年因民主派初选案被起诉后退党，其后发表公开信指公民党“已经完成了历史任务”，呼吁解散。