飞往广州伊朗客机接虚假“炸弹威胁” 已安全降落

伊朗马汉航空公司一架从伊朗德黑兰飞往中国广州的客机星期一（10月3日）在印度上空接获“炸弹威胁”，但后经证实虚假消息后，当天顺利在广州降落。

综合路透社、法新社、中国环球网等报道，伊朗马汉航空W5081号航班星期一从德黑兰起飞进入印度领空之后，印度当局接获伊朗政府的通知说，有人可能在飞机上放置了炸弹。

马汉航空这架直飞广州的客机是空客A340。印度安全机构据报是在当地时间上午9时20分接获机上可能被人放置炸弹的警告，印度空军立即紧急起飞战机拦截，并在保持安全距离的情况下与客机伴飞。

印度空军发布的声明称，“客机飞行员当时可以选择降落在斋普尔或者昌迪加尔，但飞行员表示无意转向这两座机场。之后，我们收到来自德黑兰的指示，不用理会那个爆炸威胁，在此情况下，该航班继续完成了原定行程”。报道称，所谓的“炸弹威胁”是虚假的。

报道称，客机飞行员在与印度空中交通控制中心对话期间，飞机曾在新德里上空盘旋了数圈。飞机最后飞入缅甸的领空，继续其飞往广州的旅程。

马汉航空官方推特账户当天下午也针对W581航班发表声明，证实该航班一度收到“炸弹威胁”，但随后发现是假消息，飞机是安全的。马汉航空同时表示，W581航班已安全降落。

广州白云机场星期一晚间发布的最新通报指出，德黑兰飞往广州的W5081航班于当地时间当天下午5时1分降落在白云机场。白云机场的通报称，飞机降落后，“相关部门按程序排查未发现异常。今日晚间回程航班将正常执行。目前白云机场运行正常有序。”