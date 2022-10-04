港教育局长：对虐儿事件零容忍

香港大埔特殊学校匡智松岭第二校再度卷入虐待学童案，教育局局长蔡若莲强调，将严肃处理接到的投诉个案，绝不容忍任何伤害儿童的行为。

综合网媒“香港01”和中新社报道，香港教育局局长蔡若莲星期一（10月3日）会见记者时说，暂时接获八起有关上述特殊学校的投诉，当中两起为涉及虐儿个案。

蔡若莲称，教育局已即时跟进，并责成办学团体调查及提交报告，建议涉及虐儿个案，须转交警方处理。她并强调，当局会严肃处理个案，绝不容忍任何伤害儿童的行为。

香港大埔特殊学校匡智松岭第二校曾在2019年卷入虐儿事件，当时有闭路电视拍摄到，有关儿童反抗及表现激动的片段，但当时律政司认为没有足够证据检控。有报道指职员以门夹伤住宿生，有学童长期被绑在椅子或留在狭小房间内。

蔡若莲称，涉事匡智松岭第二校是一所照顾严重智障学生的学校，为保证小朋友的健康和福祉，学校与家长要保持畅顺的沟通。

针对匡智松岭第二校涉及2019年虐儿事件，蔡若莲说，校方已就事件提交报告，教育局审视有关资料，并派员视察学校后，了解约束衣和黑房的使用情况，才接纳报告内容。她还称，未有足够证据显示教职员涉及不恰当行为，局方已在事发后向校方提出多项建议，并更新使用约束衣，及宿舍管理的指引。