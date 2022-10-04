台海军拟四年内建两艘轻型巡防舰

台湾海军称，希望在未来四年内完成防空型、反潜型“轻型巡防舰”原型舰各一艘，并规划在防空型巡防舰配置垂直发射型的舰载防空导弹系统。

据台湾《自由时报》报道，台湾海军星期一（10月3日）在高雄举办厂商说明会。据相关人士透露，计划建造的“轻型巡防舰”原型舰的基本规格为：满载排水量为2500吨，为单体船型、外型具雷达匿踪设计，舰体结构为上铝下钢材质；轻型巡防舰的舰长100公尺、舰宽12.6公尺、吃水3.9公尺、最大航速30节、可以12节速度航行2200海里以上，舰上官兵人数为85人。

据称，防空型与反潜型“轻型巡防舰”的舰体大致相同，设有可供反潜直升机起降的飞行甲板，但不设置直升机机库；至于差异部分，防空型规划在舰艏段配置垂直发射型的舰载防空导弹系统，反潜型则是在舰艉段飞行甲板下方配置拖曳声纳。

报道称，军方原规划建造一艘排水量约4500吨的“新一代导弹巡防舰”原型舰，但因为中科院研制的舰载相列雷达体积庞大、又属被动系统，难以符合海军需求，台湾国防部因此订定造舰折衷方案，在原本预算项目调整为建造两艘吨位较小的“轻型巡防舰”原型舰。

对于海军要求在2026年底以前完成两艘“轻型巡防舰”原型舰建造，与会厂商普遍认为时间太赶、太急迫，但军方人士在会中多次强调中国大陆军舰带来的灰色地带威胁日益严重，必须要及早兴建“轻型巡防舰”加以因应。

台湾军方人士强调，“轻型巡防舰”不会只有原型舰这两艘而已，未来还会有后续量产型舰的需求。