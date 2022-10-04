世茂与大华银行订立103亿港元融资协议

中国房地产发展商世茂集团发布公告称，集团与大华银行订立了价值103亿元（港元，下同，约18.77亿新元）的贷款融资协议。

据澎湃新闻报道，世茂集团星期一（10月3日）发布公告，称作为保护香港九龙大窝坪项目价值工作的一部分，世茂集团9月份成功与大华银行就103亿元的贷款融资订立融资协议，以取替原有项目贷款融资。

公告称，再融资安排意在促进该项目的持续施工，其可能构成债务重组补充增信措施资产包的一部分。

公开信息显示，九龙大窝坪项目是世茂集团于2015年获得的九龙大窝坪延坪道住宅用地，代价为70.2亿元，租期为50年。

彭博社上月引述消息报道称，大华银行献议买下其他银行在中国房地产发展商世茂集团100亿港元项目贷款的债权，成为这笔贷款的唯一债权人，世茂集团将用这项贷款来发展香港的一个项目。

世茂集团是中国最大的房地产债券发行人之一。彭博汇编数据显示，该公司未到期的在岸和离岸债券规模接近100亿美元（143亿新元）。今年以来，外界对世茂集团财务状况的担忧日益升温。今年7月，世茂才就无法偿还到期的10亿美元债券道歉。

针对公司的债务重组进展和未偿还的美元债券，世茂集团在公告中称，公司正与其财务及法律顾问积极推进境外债务重组工作，并持续与各类债权人进行建设性对话，讨论境外债务潜在可行的重组建议方案。