加拿大新任驻台代表倪杰民履新

加拿大新任驻台代表倪杰民（Jim Nickel）上周履新。他强调加拿大和台湾有很多共同点，包括都相信民主，各自经济实力也可互补。

加拿大驻台北贸易办事处星期二（10月4日）在官方面簿页面公布上述消息。

据介绍，倪杰明是加拿大最有经验的外交官之一，上周正式加入带领加拿大驻台北贸易办事处团队。在接下来的数周内，倪杰民将与办事处的许多好朋友和伙伴会面。

倪杰明说，他非常高兴来到台湾，并强调加拿大和台湾有很多共同点：“我们都相信民主，我们也都理解促进人权、多元和性别平等的重要性。 我们各自的经济实力也有所互补，使得合作变得相对容易，让我们可以一起做很多事情。”

根据加拿大政府官网和倪杰民领英（LinkedIn）个人页面，倪杰明是加拿大职业外交官。他在2018年8月开始担任加拿大驻华大使馆公使。

公开资料显示，因加拿大驻华大使麦家廉（John McCallum）2019年1月在孟晚舟事件与加拿大政府意见相左而请辞，倪杰民暂代麦家廉职务，直至新任大使鲍达民（Dominic Barton）2019年9月上任。

倪杰民今年8月结束四年任期前为加拿大驻华使馆临时代办。此前，倪杰明在2014年到2018年担任加拿大全球事务部北美司司长，2009年至2014年担任驻新德里最高专员公署副高级专员。在1991年加入对外事务部前，倪杰明曾在1980年代后期在中国担任大学教师。