港业者：邮轮公司几年后才能重返香港

香港特区政府将从星期四（10月6日）起放宽社交距离措施，其中包括取消邮轮公海游熔断机制。但香港业者预计，邮轮公司要几年后才能重返香港市场。

据香港《星岛日报》星期二（4日）报道，环美邮轮码头董事总经理班智荣在电台节目上说，除了中国大陆、香港、台湾及日本以外，全球大部分地方已取消对邮轮的限制，并恢复至疫情前的做法。他预计，在港府取消邮轮公海游熔断机制后，可能只会有一至两艘邮轮恢复香港的行程，但若要恢复至2019年的水平，可能需要几年时间。

班智荣说，邮轮公司一般会规划未来三年的行程，若香港在今年年底前没有完全与国际接轨，邮轮就不会停在香港，并可能让香港失去2025年及2026年的生意。

他预计，邮轮公司要几年后才可重返香港市场，并期望港府尽快放宽相关限制，与国际接轨，以吸引各地邮轮来港。

邮轮公海游本年初因第五波疫情暂停营运，以香港为母港之一的“海洋光谱号”迁往新加坡。“海洋光谱号”母公司“皇家加勒比国际游轮”早前表示，感谢港府取消邮轮公海游熔断机制，对邮轮复航迈进一步。

皇家加勒比是目前唯一仍在亚洲稳守的国际邮轮公司。停航期间，皇家加勒比公司一直与香港政府及各旅行社紧密沟通，盼能尽快取消公海游熔断机制，但皇家加勒比目前还没有表态，在港府放宽熔断机制后，是否会恢复香港行程。