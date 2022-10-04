帕劳总统星期三率团访台

帕劳总统惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）星期三（10月5日）率团访问台湾，期间将出席星期五（7日）的玉山论坛和台湾“双十节”庆祝活动。

据台湾《自由时报》报道，台湾外交部发言人欧江安星期二（10月4日）在例行记者会上宣布，继去年3月之后，太平洋友邦帕劳总统惠恕仁5日再度应邀率团访台。

她说，为展现台湾礼遇与重视，总统蔡英文将以隆重军礼欢迎帕劳总统惠恕仁，并以“国宴”款待。外交部长吴钊燮也将设宴款待帕劳总统惠恕仁访问团，双方将讨论如何持续深化双边合作，并就共同关切议题深入交换意见。

欧江安介绍，帕劳总统惠恕仁此行将就所重视的观光发展、台帕航运、国际金融、农渔业、原住民事务等领域，分别与台湾数位发展部长唐凤、交通部长王国材、财政部长苏建荣、原民会主委夷将‧拔路儿、金融产业人士、海洋科学专家等会晤交流。惠恕仁也将参加台湾–帕劳“经济圆桌论坛”，深化两地邦谊，同时探寻更多台帕未来的合作方向。

她续称，帕劳总统惠恕仁也是玉山论坛重要嘉宾，将于10月7日开幕式针对今年主题“振兴、再定位与重启连结”（Revitalizing, Reorienting, and Reconnection）发表专题演说。