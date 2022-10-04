所罗门外长：不会在中美之间选边站 也不希望被置于选边的境地

所罗门群岛外长马涅勒（Jeremiah Manele）星期二（10月4日）称，所罗门群岛不会在中国和美国之间选边站，也不希望被置于必须选边站的处境中。

据法新社报道，马涅勒星期二在惠灵顿与该国外长马胡塔（Nanaia Mahuta）会晤后会见记者，并表达了对《美国-太平洋伙伴关系宣言》第一份草案的疑虑。

马涅勒说，所国政府对最初草案中的一些表述感到“不舒服”。他说，这些表述让所罗门群岛被置于必须选边站的处境中，但所国政府不希望被置于这样的处境。

他强调，印太平洋地区不应该被看作是一个对抗、冲突和战争的地区，中国和美国在太平洋地区都受到欢迎。

马涅勒也重申，所国与中国今年4月签署的安全协议，并没有关于中国在所罗门群岛建设军事存在的内容，所国欢迎美国重新与太平洋地区接触，也期待与所有的伙伴进行合作。

美国和太平洋14个岛国上星期四（9月29日）达成了10点《美国-太平洋伙伴关系宣言》。双方誓言将加强伙伴关系，美国将提供逾8亿美元（11.44亿新元）援助，协助太平洋岛国对抗气候变化等问题。

马涅勒当时在华盛顿说，美国和14个太平洋岛国在华盛顿举行的谈判中找到了共同点，以积极的方式解决了所罗门群岛的担忧，使所国最终得以签署宣言。