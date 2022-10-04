河南一地举报发热病人奖励人民币5000元 确诊阳性奖5万

河南省周口市沈丘县实施“哨点”预警奖惩机制，各“哨点”发现有中高风险地区旅居史的发热病人，及时上报并落实临时管控、核酸检测确诊为阳性的，一人次奖励5万元（人民币，下同，约1万新元）。

“今日沈丘”官方微信星期一（10月3日）发布公告称，为充分发挥发热门诊、基层医疗机构等“哨点”监测预警作用并把握疫情防控主动权，决定在全县实施“哨点”预警奖惩机制。

公告说，基层医疗机构、酒店、药店、饭店、商超、出租车等“哨点”扫码发现黄码人员，查验行程码发现有中高风险地区旅居史人员，及时上报并落实临时管控措施的，一人次奖励200元；发现并上报红码人员，一人次奖励500元。

公告还说，在上述“哨点”发现有中高风险地区旅居史的发热病人，及时上报并落实临时管控措施的，一人次奖励5000元；及时上报并落实临时管控措施，后经核酸检测确诊为阳性的，一人次奖励5万元。

公告鼓励民众对上述“哨点”扫码、验码工作进行监督；并提到，凡发现不扫码、验码，随意进入上述场所的，举报并查实，每起奖励第一举报人100元。

据“今日沈丘”公布的数据，周口沈丘县9月16日在核酸检测中发现一例冠病阳性病例，截至9月20日共发现13例冠病病例，其中确诊四例，无症状九例。