耐克在中国市场打折清库存

耐克公司（Nike）的财季业绩凸显出，一些美国品牌在国内和中国等市场的库存过多，这些公司在中国已投入大量资金。

据《华尔街日报》报道，这家运动鞋巨头上星期四（9月29日）公布，截止8月的财季里，来自中国的收入下降16%，至16.5亿美元（约24亿新元），原因是多个城市的抗疫封控影响了门店客流量。

耐克公司公布的最新财报还显示，财季利润下降，库存大幅增加，这两项指标的变动引发该股上星期五（9月30日）下跌约13%。

据报道，这家在华经营了40年的公司，在最近几个月为了清库存，一直在对商品进行打折，并取消生产商的订单。截止8月份的财季里，中国市场在耐克总销售额中的占比约为13%，在其息税前利润中占比29%。

耐克公司首席财务官弗兰德（Matthew Friend）上星期四对投资者表示：“鉴于冠病疫情造成干扰的风险持续存在，我们近期在大中华区采取谨慎态度。”尽管中国销售额下降，但耐克公司一些高管称，中国市场的业绩好于预期，他们仍然相信未来几个季度的销售额会增加。

中国多个城市频繁封控让一些公司猜测这种干扰会持续多久，并推测对销售额的影响。

这些封控和最近的高温天气打乱了各公司的生产计划，导致交货速度变慢，影响了运动鞋、化妆品和服装等商品。

此外，通胀升高、外资撤出和国内房地产市场的低迷损害了中国经济增长，使人民币贬值。

经济和政策研究公司China Beige Book首席执行官米勒（Leland Miller）说，一些企业开始得出结论，它们在中国面临的诸多挑战至少有一些不属于暂时性因素。

“未来之中国是否是所有人都认为的充满机遇的国家，现已就此开启一场大规模讨论”，米勒说。“此事刚刚开始大张旗鼓地摆到公司会议上讨论。”

米勒也称，尽管所需时间可能比许多公司的预期更久，但与疫情有关的干扰有望随着时间的推移而缓解，而且监管和贸易政策可能会随着中国利益的变化而放松和收紧。但他表示，地缘政治紧张局势和一些监管风险仍将居高不下。

《华尔街日报》报道，一些西方公司的高管已在告诉投资者和分析师，他们所面临的一些挑战是暂时的，不会改变他们的投资计划。