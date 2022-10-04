调查：近半香港市民料三月内解除所有检疫措施

香港研究协会最新调查显示，近半数香港市民预料当地三个月内将免除所有检疫措施，有三成香港市民计划在今年内离港外游。

据香港《星岛日报》报道，香港研究协会在9月26日至10月3日展开全港随机抽样电话访问，成功访问1007名18岁或以上市民。调查结果显示，近半受访者预计港府将在三个月内将检疫安排放宽至“0+0”（免除所有防疫措施）。

调查显示，在检疫安排于9月26日起放宽至“0+3”（三天医学监察）后，三成受访者表示有计划在今年离港外游，比例较2019年圣诞期间的一成四外游意欲为高，显示放宽检疫安排明显刺激市民外游意欲。

调查也发现，有五成四受访者认为港府实施“0+3”检疫安排对整体香港社会“正面影响较多”。五成半受访者表示实施“0+3”检疫安排对香港经济发展“正面影响较多”。至于对香港医疗系统的影响，则有四成七受访者表示“影响不大”。

调查显示，香港市民普遍对实施“0+3”检疫安排反应正面，相信进一步放宽入境检疫安排会有一定的民意基础。

香港研究协会负责人呼吁港府密切留意香港及世界各地疫情走向，继续采取精准防疫策略，完善现行抗疫措施，令香港疫情风险处于可控范围，让香港与海外正常通关有更稳固的基础。负责人也称，港府应适时公布更清晰的恢复正常路线图，让社会有更充足时间准备对外宣传香港。