边境重开在即 台领务局：近期护照申办量日均逾5000本

台湾从下星期四（10月13日）全面松绑边境管制措施，允许入境旅客无需隔离，只实施“0+7”的七天自主防疫。台湾外交部领事事务局通报，近期护照申办量大增，过去一个星期日均逾5000本。

据台湾中央社报道，台湾外交部领务局副局长陈尚友星期二（10月4日）在例行记者会上说，今年到9月30日为止，护照发行量已达38万6000多本，从政府宣布边境解封开始，护照申办量更达到过去近两倍，从9月26日以来，护照申办量持续增加，3日申办量已高达5891本。

陈尚友说，为节省现场办护照的时间，民众可事前预约，“首办护照”则可在全台户政事务所办理“一站式服务”，例如家里有小朋友初次申办护照，就可直接到邻近户政事务所去办，民众也可采取由亲友或旅行社“委托办理”。此外，台湾四个护照办事窗口在每周三晚上收件时间都开放到晚上8时。

对于网传申报护照需排队好几小时，陈尚友说，虽然近日护照申办量增加，但目前受理与发照情况并无特别异常，护照有效期是10年，过去三年因疫情申请量大幅减少，现阶段需更换护照的数量推估大概有300万本。

陈尚友说，领务局制发护照的相关人力约57人，一半人力放在作业护照制作，一半是在柜台，现在科长以上人员都在现场协助疏导民众。根据统计，人潮最多时大概有180人在等候，领务局开放14个柜台，每个柜台一小时平均可受理30件，因此换算最长等候时间为一小时内。

不过，陈尚友呼吁，有意出境民众应提早申办护照，因为圣诞节前直至农历春节期间将是护照申办的高峰期。