山东青岛地标“石老人”海蚀柱坍塌

因常年风化、海水侵蚀，加上恶劣天气影响，山东省青岛市著名地标“石老人”海蚀柱坍塌，官方称已采取临时性保护措施，修复方案正在论证。

崂山区文化和旅游局官方微博星期一（10月3日）上午发布消息称，星期一凌晨4点10分左右，石老人海蚀柱上半部分突然坍塌。

消息称，崂山区迅速组织专家赶赴现场，经现场勘查，认为是由于常年风化和海水侵蚀，加上近日天气影响，导致石老人海蚀柱上半部分自然坍塌。目前已对石老人海蚀柱采取了临时性保护措施，具体修复方案正在论证。

另据青岛新闻网报道，崂山区文旅局、崂山区自然资源局、青岛地质工程勘察院、景区所在地街道及社区工作人员当天到达现场展开工作。

崂山区自然资源局工作人员称：“石老人由于常年风化和海水侵蚀，加上昨夜的天气十分恶劣，海上风大浪急，对海蚀柱结构造成了冲击。”

工作人员还说，相关地质专家目前已经到达现场，正在对海蚀柱受损原因进行进一步的专业分析。

针对“未来是否会修复石老人景观”的问题，工作人员说，目前还不能确定是否进行人为干预，会在综合调查结果出来后，根据专家意见确定下一步处理方案。

青岛海洋地质工程勘察院总工程师马利柱介绍，石老人及周边地质形成于9.5亿～11.3亿年前，喜马拉雅运动以来经历了几十万年的地质历史演变，石老人海岸地貌形成与现在大致相当的模样，是中国基岩海岸的典型代表。

马利柱提到，礁石的形成与消亡都是天然的，可以说是大自然的力量。星期天（2日）夜间到星期一早晨的巨浪对石老人的冲击高度最高可达6.35米，石老人的损毁与消失充满了不可抗力，跟常年侵蚀以及海洋环境与特殊天气有极大关系。