姚明：女篮成绩是惊喜但不能头脑发热

中国篮球协会主席姚明明确表示，中国女篮在本届世界杯取得令人惊喜的成绩，但不能因此“头脑发热”。

姚明以领队身份随中国女篮到澳大利亚悉尼出战世界杯赛。中国女篮在这届比赛中一路杀入决赛，最终不敌美国女篮，屈居亚军，自1994年后历史上第二次获得女篮世界杯（包括世界杯赛的前身世锦赛）亚军。

拥有“中国移动长城”之称的姚明上星期天（10月2日）接受新华社专访时说，这项成绩是中国女篮近10年来积累的结果，可以说是超过预期（打进前四）。“这次比赛结果很圆满，但我们真的要感谢一路上陪伴我们走过的人，包括老一代篮协领导，为我们打下了这个基础”。

世界杯期间，中国女篮的出色表现吸引了很多中国国内观众、海外华人乃至世界篮球迷的关注。

姚明说：“要把这些社会对我们的关注，对我们的帮助，有效地利用起来，还需要我们接下来加紧工作，拿出一个整体的框架和计划”。

中国女篮在本届世界杯10天八场比赛的高强度赛程中取得6胜2负成绩，其中在淘汰赛阶段相继战胜了法国与东道主澳大利亚女篮，但姚明强调在总结表现时要做到全面客观。

他说：“我们要总结正确的事，同时也要面对一些可能做得不够好的地方，两方面问题都要看。我们要看到女篮面对澳大利亚队时，其实没有什么优势；法国队其实追我们也追得很紧。日本队上次奥运会拿了亚军，这次由于人员调整或各种因素，表现不够理想；欧洲则有很多强队没来等种种因素。我们这时不能头脑发热，得很冷静地用科学的心态看待这个问题。”