花旗减持小鹏汽车 持股比例降至5%以下

中国车企小鹏汽车创始人、首席执行官何小鹏刚宣布增持股份，花旗集团近日就减持了小鹏汽车的股份，持股比例降至5%以下。

据证券时报报道，香港交易所星期一（10月3日）公布的数据显示，花旗集团在9月27日减持小鹏汽车56.37万股，持股比例从5.01%将至4.97%，意味着花旗集团此后如有减持无需公告。

这并非投资机构今年首次公开减持股份。今年6月22日，小鹏汽车就被摩根大通在场内减持302.08万股，每股平均价120.7484元（港元，下同，约22新元），涉及约3.65亿元。减持后，摩根大通持股数量为6474万股，比例由5.19%降至4.96%。

今年以来，上市车企股价集体滑坡，造车新势力市值也出现缩水，其中小鹏汽车市值缩水幅度最大。截至10月3日，小鹏市值为791亿元，较今年年初市值最高峰3434亿元下滑76.97%，市值缩水超过2600亿元。

这样的现象也促使何小鹏在公开市场购买公司合共220万股美国存托股，平均价每股13.58美元（19.42新元）。受此提振，小鹏汽车港股9月26日开盘迅速拉涨，一度涨逾11%。然而小鹏汽车下跌趋势并未停止，在随后连续五个交易日内，股价继续回落。

汽车行业资深分析师认为，相对于传统车企，造车新势力估值实际上存在一定泡沫，今年市场全面回调，投资机构资本也有套现需求。长期来看，造车新势力估值会回归行业平均水平，现在股价回落也是市场趋于理性后挤压泡沫的过程。

报道称，事实上，小鹏汽车8月份的销量就已显示疲态，小鹏汽车8月交付新车9578辆，环比下滑17%，在国内新势力车企销量榜中，由去年同期的第二名滑落至第五名。

浙商证券认为，小鹏汽车在战略上也存在与主流需求错配风险。该机构分析，短期内小鹏过于强调智能化，但当前电动化变革还未完成，且L3（三级驾驶自动化）落地前体验拐点未至，用户对于自动驾驶信耐度和付费意愿较低，智能化或无法作为充分条件影响用户决策，短期内存在与主流需求错配的风险。