台湾明年度国防预算同比增12.9%

台湾明年度国防预算达4151亿元（新台币，下同，187.09亿新元），同比增12.9%；若纳入新式战机采购特别预算等，整体国防预算规模达5863亿元。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾行政院长苏贞昌星期二（10月4日）率领主计长朱泽民、财政部长苏建荣、国发委主委龚明鑫及相关部会首长列席报告“112年度（2023年）中央政府总预算案”及“中央政府前瞻基础建设计划第四期特别预算案”编制经过，并备质询。

苏贞昌说，行政院依台湾总统蔡英文施政蓝图，明年度台湾中央政府总预算是衡量内外经济情势，兼顾疫情因应、未来施政重点与发展需要，并遵循公共债务法及财政纪律法等规范下审慎筹编。

他通报，明年度岁入编列2兆5565亿元，较今年度增加12.8%；岁出编列2兆7191亿元，较今年度增加20.8%。

苏贞昌指出，台湾明年度国防预算编列4151亿元，较今年度增加475亿元，约增12.9%；加计新式战机采购及海空战力提升计划采购特别预算编列1083亿元，合共5234亿元，较今年度相同计算基础增加677亿元，约增14.9%。如纳入非营业特种基金629亿元，整体规模达5863亿元。

国民党立委江启臣质询时指出，苏贞昌2013年曾主张国防预算应达生产总值（GDP）3%的水准，但明年度的国防预算若扣除特别预算，仅占GDP的1.7%，纳入特别预算也才2.43%。

对此，苏贞昌说，国防预算占GDP多少，是依据防卫需要。台湾目前有能力、也有需要增加，还争取到很多军备，所以编列特别预算购买。国防预算的编列应该要适当反映需要，而非固定数字。