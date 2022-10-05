新疆自治区副主席：本轮疫情防控难度史上最大

新疆维吾尔自治区副主席刘苏社称，新疆多个地区的冠病感染者增加较多，个别地方疫情反弹还相当严重，全区防控形势更趋严峻复杂。

据《新疆日报》报道，刘苏社星期二（10月4日）晚在疫情防控工作新闻发布会称，新疆7月30日暴发新一轮冠病疫情，短时间内传播蔓延至13个地（州、市）的37个县（市、区）和兵团四个师的15个师市团场，是新疆历史上传播速度最快、涉及面最广、感染人数最多、防控难度最大的重大突发公共卫生事件。

他指出，经过全区上下艰苦努力，到8月底疫情得到了有效控制，取得阶段性成效。但由于部分地区产生松懈麻痹思想，疫情防控各项措施落实不到位，9月中旬以来部分地区疫情发生反弹。

刘苏社说，乌鲁木齐市、伊犁州伊宁市、巴州库尔勒市、吐鲁番市高昌区、塔城地区乌苏市近日阳性感染者增加较多，个别地方疫情反弹还相当严重，全区防控形势更趋严峻复杂。

新疆星期二（10月4日）新增91名本土无症状感染者。

为了防范疫情风险外溢传播风险，新疆多市发布公告防止疫情外溢，“非必要不离疆”。其中乌鲁木齐市公告称，乌鲁木齐市各区县人员暂不离乌，暂停全疆离疆客运列车、暂停全疆省际客运班线和省际包车业务。

疆外航班的客座率也必须控制在75%以内；要求航空公司、机场按照属地疫情防控规定，做好旅客核酸检测、抗原检测、体温检测和健康码查验及落位要求告知工作。