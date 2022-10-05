台防长：大陆寻求在台周边建立军事活动常态化

台湾国防部长邱国正说，近几个月来中国大陆军机和军舰在台湾周边的军事活动，无论在数量和范围都有大幅变化，中国大陆在建立新常态。

综合台湾《联合报》和路透社报道，邱国正星期二（10月4日）在立法院接受质询时说，早期台湾北部和南部虽然有中国大陆的军舰，但频次、数量没有那么多，尤其是近几个月来，数量、频次、甚至是范围都有大幅变化，“现在已变成新常态”。

邱国正说，台军面临着前所未有的挑战，但台军都会有应对方式，也会变通，随时调整，适当地提高战备水平并保持高度警惕。

邱国正称，从最近这几年来看，中国大陆确实在建立新常态，虽然美国国防部不认为北京会立即攻打台湾的说法有情报根据，但台军“不会认为没有当前急迫性”，台军持续应对，战备工作没有停顿，不会因为“敌人可能会缓”的一句话，战备也缓下来。

美国参、众议院提出《台湾政策法案》中，提到拟提供台湾65亿美元（92.50亿新元）军事援助。邱国正说，美国对台帮助乐见其成，但建军备战有一定模式，根据敌情拟定，就算有国外资金资助，会妥善应用；邱国正表示，可以保证，建军备战不会有任何变化，更不会因为美国有资助就调整资源方向，会谨慎应对。

台湾明年度国防预算达4151亿元（新台币，下同，187.09亿新元），同比增12.9%；若纳入新式战机采购特别预算等，整体国防预算规模达5863亿元。