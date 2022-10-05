美国务院官员承诺加速对台军售交付

美台国防工业会议进入最后一天，美国国务院政军局官员克雷西（Laura Cressey）10月4日发表闭幕演说。转述者透露，克雷西说，考虑到台湾面临的威胁，美方须加速军售交付。

据台湾中央社报道，第21届美台国防工业会议10月2日至4日在美国维吉尼亚州首府里士满市举行。由于事涉敏感，三天美台国防工业会议活动全程闭门。克雷西是会议2002年举办以来，首位出席致词的美国国务院政军局官员。

据转述，克雷西在致词中重申美国对台承诺“坚若磐石”，坚定支持台海和平稳定，致力确保台湾具备足够自我防卫能力。

谈到近来军售交货延宕问题，克雷西说，这一问题不仅影响台湾，美国所有盟友都受冲击，美方正积极解决；考虑到台湾面临的威胁，美国须加速军售交付。

她也承认，光靠美国可能不足以满足台湾军备需求，因此美国正接洽其他伙伴，鼓励他们加入协助台湾军备的取得与生产。

美台商会5月曾批评拜登政府，把对台军售限缩至“不对称战力”范畴。对此，克雷西的演说花了不少篇幅，说明美国行政部门军售政策。

克雷西澄清，美国多年来鼓励台湾采取不对称战力策略，但不会拒绝台湾添购范畴外军备，会持续支持台湾维持平时军事活动所需的能力；她也说，重点是台湾生产或采购最终能打造吓阻力、强化台湾自我防卫的军备项目。

美国在台协会（AIT）主席莫健（James Moriarty）3日也出席会议发表谈话。根据主办单位事后提供的讲稿，莫健批评中国大陆对外行为越来越具侵略性，包括向台湾周遭海域发射飞弹、派军舰围绕台湾、侵蚀台海双方60多年来互相尊重的中线等。

不仅在军事领域，莫健指出，北京也试图切断台湾与他国关系，阻碍台湾参加国际组织，例如更积极“误用”（misuse）联大第2758号决议，排除台湾有意义参与联合国体系。

莫健引述美国国务卿布林肯的话说，美中竞争不需要走向冲突，美国不寻求冲突，也会努力避免；但与此同时，美方会捍卫自身利益，抵抗任何威胁，不论是在台海，抑或是广泛印太区域。

莫健强调，美国会持续履行《台湾关系法》下承诺，支持台湾自我防卫，也会持续以符合“一中政策”的方式，深化与台湾的关系，包含持续推进双方经贸关系。