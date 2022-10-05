香港航班数量仍远低于疫前

香港虽然放松了防疫隔离政策，但目前的航班数量仍远低于疫情前水平。

据彭博社报道，香港本月可供预定的航班和座位数量只有2019年10月的18%左右，当时往返香港的旅行已经受到大规模抗议活动的不利影响。10月份约有45家航空公司显示有飞往香港的航班，与三年前相比，数量减少了一半。

香港的主要航空公司国泰航空说，需要时间来恢复运力，因为启用停飞的飞机以及培训员工都需要时间。Cirium的数据显示，10月份国泰航空每周有9个航班从香港飞往台北，远低于疫情危机前的93个航班，当时这条航线是世界上最繁忙的国际航线之一。

Trip.com的数据显示，亚洲短途旅行最受希望离境的香港居民欢迎，在香港政府宣布取消酒店隔离等防疫限制后的那个周末，Trip.com香港网站出境机票的订单较前一个周末增长近400%。尽管如此，国泰航空每周只有14个航班飞往曼谷，而在疫情之前是63个航班。

由于航班数量有限，机票价格也飙升，并且没有直飞约翰内斯堡、阿德莱德、科伦坡和芝加哥等许多目的地的航班，旅行时间也更长。

香港航空公司代表协会副主席Yolanda Yu说，航空公司可能需要六至九个月的时间来重新安排航班时刻表。Yu也是新西兰航空的香港和菲律宾地区经理。