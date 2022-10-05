假期本地游火爆 中国京郊民宿价格直逼马尔代夫

中国国庆假期已过大半，作为下半年最后一个法定长假，旅游需求也得到明显释放。中国北京郊区民宿价格飙涨，已经接近马尔代夫海景房。

据新浪科技报道，途家民宿日期发布的数据显示，国庆期间，乡村民宿预订量占比近五成，远离城市生活的山野之乐、田园风光开始受到青睐。而国庆民宿预订热门地区前十名中，北京有五个郊区上榜，包括怀柔区、延庆区、密云区、平谷区、房山区。整体来看，北京地区的乡村民宿预订量同比2021年增长九成， 环比9月同期增长近两倍。

网友对比了京郊民宿与海外住宿的价格：位于延庆的某地号称是中国北方第一个民宿集群，因其扑面而来的“Ins风”吸引许多游客前往打卡。该民宿国庆期间两室一厅小院均价在4300元（人民币，下同，860.44新元）上下，价格直逼马尔代夫海景房。

同程旅行公布的“十一”假期首日旅行消费数据显示，酒店住宿方面，“十一”首日本地订单占比超过六成，北京、上海、深圳、杭州等城市周边酒店和民宿价格较平日上涨明显。数据还显示，部分郊区热门度假酒店在国庆假期已经一床难求。

近几年，由于旅游行业的变化，本地游、周边游逐渐兴起，也让京郊酒店民宿行业大为受益。此前就有旅游行业人士认为，海外游的订单将转化为国内游，有望带动国内旅游业高端市场的发展。

不过，在配套基础设施、整体服务水平等还未得到相应提升的情况下，民宿每逢假期大幅涨价，已经引起了消费者的反弹。

在社交媒体上，对京郊民宿的吐槽不绝于耳。有网友说，三倍工资加班三天，住不起一晚的京郊民宿；更是有网友认为，这几年的非必要不出京属实是让京郊民宿膨胀得摸不清自己定位了。

携程研究院高级研究员沈佳旎认为，今年国庆假期，游客将视线更多地放在了本地和周边，这也将挖掘出本地周边游市场的可能性和深度潜力。对于景区、酒店等旅业商家来说，这个长假将是展现自身从业能力和服务水平的赛场，如何以新亮点吸引本地客群重游、亦或是以高水准的服务巩固客群，这些课题都将在假期后得到市场的检验。