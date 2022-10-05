港警拘捕一名涉损毁中国国旗的摩洛哥籍男子

中国十一国庆前后，香港发生多起国旗、区旗或横额被拆下的刑事毁坏案，警方拘捕多人，包括一名涉嫌毁坏北角区多支中国国旗及香港区旗的36岁摩洛哥籍男子。

据香港《星岛日报》报道，北角区有多支五星红旗和香港区旗上星期天（10月2日）被人从路边栏杆拔出来后弃置在路边，部分被弃置在路边的旗杆被汽车辗毁。警方调查后，于星期二（4日）傍晚以涉嫌“刑事毁坏”拘捕一名36岁摩洛哥籍男子。

报道称，香港福建社团联会于9月29日在北角屈臣道与电气道交界一带挂起约200幅五星红旗及香港区旗，星期天则有路人报案称有一些旗帜被人弃置置于马路上。警方翻查附近监控，发现一名男子于当日凌晨4点，将部分旗帜从固定的竹枝上拆毁，并放置于马路及行人路上，导致共25支中国国旗及香港区旗被毁坏。

香港东区警区重案接手调查后，星期二于筲箕湾东威大厦一住宅单位内，拘捕一名36岁摩洛哥籍男子，涉嫌与案件有关。

报道称，十一国庆前后，香港葵涌、北角、湾仔、深水埗及土瓜湾等地，先后发生至少五起中国国旗、香港区旗或国庆横额被拆下的刑事毁坏案。

其中，星期一（3日）凌晨，警方巡经上乡道24号时，发现一幅中国国旗及一幅香港区旗怀疑被人从栏杆扯落地，两米高伸缩铁通旗杆也被拗曲，和旗帜一同被弃于地上。警员接报到场，经初步调查， 案件列作刑事毁坏，交由九龙城警区刑事调查队第四队跟进，但暂时未有人被捕。

此外，深水埗在星期天发现有一支用作固定国旗的旗竿被破坏，警方其后在深水埗区拘捕一名19岁当地男子，涉嫌“损坏财物”。

而中国国庆前一天（9月30日）下午，警方也接获市民报案，指湾仔轩尼斯道与柯布连道交界行人天桥上挂有的一张庆祝国庆横额被人撕下，警方到场调查后，以涉嫌“损坏财物”拘捕一名79岁男子。

同样于9月30日，警方接报指葵青区兴芳路横跨葵福路天桥上有19幅与庆祝国庆有关的横额疑似被盗，调查后同日以涉嫌“盗窃”拘捕一名56岁男子。

据报，目前所有被捕人已获准保释候查。

根据香港《国旗及国徽（修订）条例》，任何人不论是在现实生活还是虚拟世界中，公开及故意侮辱中国国旗及国徽的行为均属犯罪，最高可处以5万元（港元，下同，约9068新元）罚款及三年监禁，与《国歌条例》有关侮辱国歌的刑罚水平一致。

此外，根据香港《区旗及区徽条例》，任何人公开及故意以焚烧、毁损、涂划、玷污、践踏等方式侮辱区旗或区徽，即属犯罪，一经循公诉程序定罪，可处5万元罚款及三年监禁；经循简易程序定罪，则可处1万元罚款及一年监禁。

