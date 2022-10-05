台防长：台军战备没2027年考量 但红线被逾越必反制

针对美国情报部门称中国大陆计划在2027年以前做好武力攻台准备的说法，台湾国防部长邱国正称，台军每天都在做备战任务，没有“2027年、202几年”等考量。但他也强调，若中国大陆跨过台湾红线发动第一击，台湾一定反制。

据台湾《自由时报》报道，邱国正星期三（10月5日）被问及如何看待美国中央情报局（CIA）局长伯恩斯（William Burns）对于台海情势的评估时，做出以上表述。

邱国正指出，任何一个立论都有其基础，台军都会做参考，但台军并没有“2027年、202几年”等考量，而是每天都做战备任务。不过他也说，尊重2027年等各项评估，不会去否定。

星期三在立法院接受外交及国防委员会备询的邱国正称，虽然不希望战争发生，但无法预期会不会发生，做好准备是台军能做的、必要做的。

但他也强调，海峡中线默契已被解放军毁掉，频以“灰色地带作战”骚扰台湾。台湾也有红线，若中国大陆跨过红线一定反制；且敌方第一击不限枪炮，“侵入领空”也算是对台湾发动的第一击。

美国中央情报局局长伯恩斯在星期一（10月3日）播出的美国哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）专访中称，中国国家主席习近平已指示解放军，在2027年以前做好武力攻台的准备。

伯恩斯在专访中指出，虽然北京更倾向于使用认知作战等相对和平的手段来实现统一，而不是诉诸武力，“不过习近平同时也指示其军队，要在2027年以前准备好军事入侵台湾。而现在的情况也显示，两岸发生冲突的风险确实显著上升。”

此外，美国有线电视新闻网（CNN）9月中旬曾引述CIA副局长柯恩（David Cohen）的消息爆料称，习近平已告知军方想要在2027年发展出以武力控制台湾的能力，不过美国情报体系不认为北京当局已做出是否武统的决定。