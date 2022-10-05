台NCC：镜电视董监认定裴伟涉违公司法

台湾立场亲绿电视台镜电视近日频频惹议。台湾“国家通讯传播委员会”（NCC）主委陈耀祥星期三（10月5日）说，镜电视董事会及监察人认定裴伟任董事长期间，以自己名义与停云公司签订契约等情节，涉嫌违反公司法，而该公司去年度财报也存有疑义。

据台湾《联合报》报道，陈耀祥星期三到立法院进行“镜电视设置争议”专题报告时指出，镜电视曾两次申请设立镜电视新闻台，一次是前年12月，以公司发起人裴伟名义申请，并在去年5月自行撤回；另一次是去年5月以董事长陈建平新团队名义，提出申设许可，NCC于今年1月以五票赞成、两票反对的票数通过许可，并设有多项附加条款。

去年镜电视及该公司代表人陈建平董事长多次向NCC强调，镜电视与镜周刊各自独立，但今年NCC陆续接获民众反映，裴伟担任董事长期间，出现镜电视员工与镜周刊人员共用等情形。当时镜电视公司回应：“裴伟自辞任董事长后，未担任该公司任何职务，该公司也未支付任何费用予裴伟等”。

陈耀祥指出，NCC的附加条款“明确禁止镜电视与其他集团共用人力”，以确保镜电视与镜周刊切割；但镜电视公司的董事会及监察人，除认定裴伟任董事长期间以自己名义与停云公司签订契约等情节，涉有违反公司法情事外，另认定该公司去年度营业报告暨财务报表存有疑义。

陈耀祥称，NCC已决议成立查核小组，并预计于年底前专案提报查核结果，对此予以尊重并持续监理。

台湾亲绿政党时代力量的立委陈椒华，9月27日公布她宣称涉及裴伟的录音档，其中提及台湾总统蔡英文、行政院长苏贞昌及陈耀祥，曾涉入这家卫星广播新闻台的执照申请过程。但总统府和苏贞昌都否认介入。相关争议被蓝营抨击是“总统级”丑闻。

国民党立委星期三也在立法院质疑，在陈耀祥主政下，成为民进党的NCC，并要求镜电视案撤照重审、陈耀祥下台。陈耀祥则是举起“请尊重独立机关”字卡回应。