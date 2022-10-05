侨联副主席：二十大后陆港通关放宽并非毫无根据

中国全国侨联副主席卢文端说，中共二十大后香港与大陆的通关政策有望放宽的说法，并非毫无根据。

卢文端星期三（10月5日）在香港《明报》撰文称，香港此次大幅度放宽入境检疫，得到了中共中央大力支持，并相信中共二十大之后，香港会得到更多的支持，开拓经济发展新局面。

卢文端在文章中称，关于香港政府大幅放宽入境检疫限制，没有得到中共中央支持、影响与大陆通关的说法，是不正确的。据他了解，特区政府不仅就此事与中共中央有关方面有“直接畅通良好的沟通”，而且得到了中央的大力支持。

他说，中共中央支持香港放宽入境限制，不仅仅只是对香港的包容、对“两制”的尊重，更反映其高度重视香港国际地位，期望香港在国家“外循环”战略上扮演更重要的角色。

卢文端提到，中国国家主席习近平在今年的七一讲话中强调，必须保持香港的独特地位和优势，中共中央完全支持香港维护自由开放规范的营商环境，同世界各地展开更广泛、更紧密的交流合作；他说，中国大陆支持香港放宽入境限制，恰恰体现了习近平七一讲话的精神。

他还指出，今年8月31日香港举办第七届“一带一路”高峰论坛时，中国副总理韩正在演讲中也清楚表明，中共中央支持香港拓展畅通便捷的国际联系，与更多国家开展更紧密的交流合作，扩大经贸合作网络。他认为，香港对这方面支持的信息讲得不多、重视不够。

卢文端说，香港正处于从由乱到治走向由治及兴的新阶段，面对西方一些政客及媒体用唱衰香港、抹黑“一国两制”，预计中共会在二十大之后，采取有力措施对外推介香港形象，加大力度支持香港同世界各地展开更广泛、更紧密的交流合作。

他强调，中共也希望香港在构建中国更大范围、更宽领域、更深层次对外开放新格局中发挥重要功能。“相信二十大之后，香港在中央支持下开拓经济发展新局面，值得期待。”

据香港《星岛日报》此前报道，中国全国人大常委谭耀宗星期六（10月1日）引述身边的“大陆朋友”称，中共二十大会议结束后，香港与大陆的通关政策有机会放宽，并指要留意二十大期间共产党或国家未来的发展方向，再看香港有何需要配合。