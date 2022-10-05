李嘉诚英国子公司拟与沃达丰合并

香港首富李嘉诚的港股上市公司长和集团星期一（10月3日）晚间公告，证实李嘉诚在英国的子公司正与沃达丰（Vodafone）集团洽谈合并双方在英国的业务。双方合并后将有望成为英国最大移动运营商。

长和集团在公告中称，公司不时探索及评估可能出现的机会为股东提升价值，包括与其资产及业务相关的可能交易。上述潜在交易将合并双方在英国的电信业务，长和将持有合并公司的49%股权，沃达丰持51%股权，交易中不涉及以现金支付对价。

据财联社报道，通过此次合并，长和旗下的3英国公司及沃达丰英国将具备规模优势，加快5G网络推进的步伐，并扩展宽频连接至农村社区和小型企业。

报道称，沃达丰是跨国性电信运营商，为世界上最大的移动通讯网络公司之一，总部设在英国伯克郡的纽布利及德国的杜塞尔多夫。

沃达丰英国和3英国分别是英国第三和第四大移动网络，双方合并后将创建一个拥有约2700万移动客户的企业，超过目前排名前二位的英国电信EE和Virgin Media O2。

沃达丰稍早在一份声明中称：“通过合并我们的业务，沃达丰英国将获得必要的规模，以便能够加速在英国推出完整的5G，并将宽带连接扩展到农村社区和小型企业。”

长和称，两家公司最终能否就潜在交易的条款或架构达成协议仍未得知，目前未能确定交易。不过，有媒体预期，这项合并交易有望在今年底前达成。

上月底，英镑兑美元汇率一度走下1.04关口，为1971年以来的低值水平。随着英镑的贬值，李嘉诚仅自3月份以来的阶段汇率损失，就高达38亿美元（54.12亿新元）。而近期英镑的暴跌，似乎也让李嘉诚加快用变卖资产的手段来稳住局势。

9月28日晚间，长实集团公告称，向新加坡金融机构Sino-Suisse旗下企业出售Aim Clever Holdings Limted全部股权，代价约为207.66亿港元（37.68亿新元）。

长实集团称，出售项目令公司得以变现有关发展项目投资，买方贷款将有助交易完成，公司预期出售所得收益约为63亿港元，所得款项净额将用作集团一般营运资金用途。