毁坏中国国旗的摩洛哥男子疑因感情问题泄愤

中国国庆期间，香港北角区多支中国国旗和香港区旗被毁，警方星期二（10月4日）以涉嫌刑事毁坏及侮辱国旗及区旗拘捕一名摩洛哥籍男子。警方称，该男子或因最近与港人妻子感情生变离婚，进而泄愤犯案，目前正在调查其精神状态。

据香港《星岛日报》报道，负责该案件调查的东区警区的刑事总督察张恒晖说，案件发生于周日（2日）凌晨4时18分在北角电气道及屈臣道交界，案件中涉及13支国旗及12支区旗，东区警区刑事重案组经过深入调查于星期二拘捕一名36岁摩洛哥国籍男子，并在其寓所寻获案发时所穿著衣服及鞋。

报道称，该男子持有香港身份证，报称从事饮食业工作，为单独犯案。该男子正被扣留，警方正进一步调查其犯案动机及精神状态。

东区警区重案组第二队主管高级督察叶展洋在星期三（5日）的案情通报直播中说，当日凌晨5时22分许接获报案，指于北角电气道一带，有一批五星红旗及区旗散在在路面上，遭行经的车辆辗过及压碎竹杆。

他说，警员其后到场，翻看现场监控，发现一名外籍男子凌晨4时18分行经上址时，刻意将25支捆绑在路边铁栏用作悬挂国旗及区旗的竹杆扯烂，再扔到马路上。警方相当重视案件，交由东区警区重案组第二队接手调查。

警方称，监控片段显示该名男子犯案后沿电气道东行逃去，东区警区刑事部人员和北角分区特遣队人员，经过深入调查及分析大量监控片段，得出该名男子犯案前先由铜锣湾一带步行到上址，犯案后继续步行超过两小时至筲箕湾东大街一带。警方继续于筲箕湾追查男子下落，于昨日警方在筲箕湾东大街一带发现该名男子于晚上6时许进入一幢住所大厦，随即将他拘捕。