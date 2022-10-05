股价暴跌后 中企逸仙控股面临投资者集体诉讼

中国化妆品生产商逸仙控股的投资者起诉该公司和其高管，以及公司最大的外部股东高瓴资本，指称他们允许误导性信息推高公司股价。

据彭博社报道，代表投资者的Nancy Maeshiro在9月23日向美国纽约的联邦法院提起了集体诉讼，他们包括所有在2020年11月19日至2022年3月10日期间购买了逸仙控股美国存托凭证的独立投资者。

摩根士丹利、高盛集团、华兴证券（香港）以及逸仙控股2020年11月在美国IPO的其他承销商被列为共同被告。

分析认为，在中国国内监管收紧、地缘政治紧张局势和经济放缓导致股价下跌等风险因素之外，该诉讼凸显了在美国上市的中国科技和消费类股的又一风险来源。

逸仙控股曾是中国科技类消费企业中的后起之秀，该公司的美国存托凭证于2020年11月19日上市交易，到2021年2月时价格已经上涨了一倍多，但随后管理层表示业务放缓，股价因此暴跌，周二收盘时股价较发行价低了88%。

诉讼文件称，被告未按美国法律要求在招股说明书中披露任何可能导致业务恶化的已知趋势或不确定性，这使得根据披露的财务信息难以判断未来业绩。

诉讼文件写道，在上市前几周以及整个2021年，逸仙控股已经知道其主要品牌完美日记（Perfect Diary）和小奥汀（Little Ondine）表现在恶化。诉状并未透露这一信息的消息来源，称被告在2021年下半年才慢慢开始披露这一信息，并直到2022年3月10日在公布2021年第四季度和全年业绩时才披露上述两个品牌令人失望的业绩。

诉讼文件称，被告“夸大了逸仙控股成为中国美妆市场领导者的事实”，且逸仙控股继续称这些品牌“健康”，“杰出”和“稳定”，被告“知道但未披露其核心品牌的销售正在下滑，这种恶化可能会对公司的未来业绩产生重大不利影响。”

在针对逸仙控股、其高管和高瓴资本的诉讼中，原告称這些重大失实陈述和遗漏“是在明知或重大疏失的情况下进行的，目的是为了隐瞒公司业绩和增长前景，从而人为抬高其证券价格”。

该诉讼称，高瓴资本掌握逸仙控股的重大非公开负面信息，在诉讼所涉期间出售了近780万份存托凭证。但诉讼未说明这些负面信息的细节。根据彭博汇编的数据，高瓴资本仍然是逸仙控股的第一大股东，持有该公司9.4%的股票。

原告在诉状中称，IPO承销商没有履行“对发行文件所载陈述的真实性和准确性进行合理和尽职的调查职责”。