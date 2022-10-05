中国央视纪录片展示东风系列导弹

中国央视的一部新纪录片展示了解放军多种射程、多个型号的东风导弹画面，包括东风-21、东风-26等。

大型电视纪录片《锻造雄师向复兴》9月25日起在中国央视综合频道晚八点档播出。全系列一共八集，分别为《擘画》《铸魂》《重塑》《胜战》《砺剑》《强基》《同心》《和平》，每集约50分钟。

共产党员网上的资料介绍称，本系列“紧紧围绕习主席领航新时代强军事业的重大思想和实践，全面反映党的十八大以来国防和军队建设取得的历史性成就、发生的历史性变革，充分展现全军部队维护核心、听党指挥、继往开来、接续奋斗的昂扬风貌”。

纪录片公开了解放军东风系列导弹，包括东风-15短程弹道导弹、东风-16中程弹道导弹、东风-21D反舰弹道导弹、东风-41洲际弹道导弹等，还展示了至少十几枚带有发射器的东风-26B弹道导弹。

香港01的报道指，东风-21是中国研发成熟的导弹型号，反舰型号东风-21D有“航母杀手”之称，能够携带多个弹头，被指专门针对美国的航空母舰。东风-26则是核常兼备导弹，射程达3000至4000公里，可用于核打击或常规打击地面和海军目标，是中国第一个射程可到达关岛及关岛美军基地的常规弹道导弹。

东风-41导弹属于战略威慑武器，射程突破1万2000公里，可以覆盖全球。导弹攻击目标的偏差只有100米，并且可以携带六到10枚分导式弹头，对手很难拦截。