台资策会：高虹安论文引用超八成 拟采法律行动

台湾资讯工业策进会星期三（10月5日）称，民众党立委高虹安的美国辛辛那提大学博士论文引用了资策会研究论文超过八成，若高虹安没出面说明或双方未达成和解，资策会将采取法律途径。

综合台湾《自由时报》和中央社报道，台湾立法院经济委员会星期三邀请经济部长王美花进行业务报告并备质询。民进党立委陈亭妃、赖瑞隆等询问，高虹安在资策会任职期间，曾获补助赴美国辛辛那提攻读博士学位，但高虹安博士论文内容疑似抄袭资策会研究论文。

资策会执行长卓政宏答询时称，学术著作最重要的是应明示出处，高虹安的论文并没做到这点，若没有表明出处就是违反学术规定，资策会已主张自身著作权。

卓政宏称，根据资策会两次比对，高虹安论文有用到资策会具著作权的部分，第一次比对发现达七、八成，第二次比对则超过八成，比例偏高，并非合理使用范围，资策会将要求尊重著作权。

对于后续程序，卓政宏称，资策会正准备循三个步骤处理，首先会请高虹安公开说明，接着发文向辛辛那提大学说明，若前两个步骤未获适度处理或没有达成和解，就会寻求法律途径。

赖瑞隆询问具体处理时间表为何，卓政宏称，经济部已回函同意资策会采取法律行为，资策会也正在做此准备，目前尚无具体时间表，将尽快处理。他说，以上方案会以渐进式执行，可能会寻求法律诉讼途径，但在发起诉讼之前，仍会考虑先以和解方式处理。

针对立委质疑拿资策会提供的全职薪金去攻读博士学位，是否经过资策会允许，卓政宏称，高虹安在资策会任职期间，没有事先报备或申请说明攻读美国学位，但因高虹安是首例，当时还没有相关规定，所以没违反规范，但就职场伦理而言是有问题的。

赖瑞隆要求王美花对此表态，王美花强调，若以资策会公费赴美，就应确实执行资策会专案，若借资策会经费所完成的研发成果，知识产权就是属于资策会所有，资策会应本于权责做好权益管理。